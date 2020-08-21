Відома українська співачка Надія Мейхер, яка стала учасницею нового сезону шоу "Танці з зірками", потрясла непристойними рухами поруч з красенем
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилося відео з тренування. Красуня була одягнена в чорну футболку, обтягуючі лосини і танцювальні туфлі. Вона стояла в обнімку зі своїм партнером по шоу, чемпіоном міжнародних танцювальних турнірів Кирилом Васюком. Артистка робила пікантні рухи стегнами, розбурхавши фантазію шанувальників.
Особливого шарму відео додала музика з іспанськими мотивами.
"Просто експеримент", - грайливо підписала відео зірка.
Варто відзначити, що відео викликало справжній фурор в коментарях. Шанувальники залишили масу приємних відгуків і компліментів.
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"Гнучкість і пластика просто заворожує", "пристрасть", " Надя ти чудова!", "Надія, пластика у вас вогонь, ще з часів початку Віа Гра», «Яка ж Ви жіночна», «міс пластичність», «Крута пластика! Зусилля і тренування", "Ооооооой як же пристрасно!!! До мурашок!", "Пантера", "Крутяк", - пишуть користувачі мережі.
Як відомо, Надія прийняла виклик і повернулася на паркет через кілька років. Раніше співачка вже брала участь у шоу. У цьому сезоні до неї приєднається ще одна брюнетка з ВІА Гри Санта Дімопулос.
Нагадаємо, що грайлива Мейхер в дивному вбранні задерла ногу, як Ван Дамм:"Прекрасна розтяжка".
Як повідомляла Politeka, пристрасна Надя Мейхер в облягаючому вбранні показала, що витворяє стегнами: "соковита дівчина!".
Також Politeka писала, що пекуча Надя Мейхер вразила розмірами декольте, білизна ні до чого: "Еталон жіночності".