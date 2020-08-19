38-річна співачка Надія Мейхер без збентеження козирнула танцювальним талантом

Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала фрагмент напруженого тренування з партнером по шоу "Танці з зірками" Кирилом Власюком (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Пишногруда брюнетка постала в облягаючому чорному костюмі і на підборах. На перших же секундах відео співачка задерла ногу вище голови і пустилася жарко крутити стегнами. Пристрасна Мейхер, безумовно, може закрутити голову будь-кому своїми танцювальними па.

"Гризу" науку бальних танців😂. А допомагає мені в цьому мій тренер, він же і мій партнер @kyryll_v 💪 це складніше, ніж здавалося, коли я погоджувалася брати участь в «Танці з зірками» @tanci1plus1. Перший ефір 30-го о 21.00 початок 💃 🏻 🖤 все б нічого, якби не техніка танцю, специфічна і зовсім не схожа на ті танцювальні напрямки, якими я колись займалася 😉... Втім як і скрізь. - хочеш бути справжнім - БУДЬ. Як то кажуть, вода камінь точить. Вірю, що і мені вдасться доторкнутися до рівня, який сама ж собі встановила💪 😀", - відверто поділилася своїми страхами й оптимізмом артистка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Бажаю тільки перемоги!👏"

"Надя клас! 😍🤗💃"

"ви найкраща❤️"

"Обожнюю вас, Надія!! Надихаєте !!! А яка пластика 😍"

"Яка ви граціозна жінка 😍 🌹 "

"Ваше танго з Петром Чернишовим неможливо забути! Це просто запаморочення!"

"Рівень, скажу, вищий, дуже навіть вищий👍 👍 👍 Браво!👏Надія - красуня!!!🙌"

"Ви красуня, але ви скуті в шиї і у верхній частині спини, від цього і руки теж виглядають непластичними"

"Соковита дівчина))❤️❤️"

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