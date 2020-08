View this post on Instagram

«Грызу»науку бальных танцев😂. А помогает мне в этом мой тренер , он же и мой партнёр @kyryll_v 💪 Это сложнее, чем казалось , когда я соглашалась учавствовать в « Танці з зірками» @tanci1plus1 . Первый эфир 30-го в 21.00 начало 💃🏻🖤 Всё бы ничего, если бы не техника танца, специфическая и совершенно не похожа на те танцевальные направления, которыми я когда-то занималась 😉... Впрочем как и везде. - хочешь быть подлинным — БУДЬ . Как говорится , вода камень точит 😉 Верю, что и мне удасться дотронуться до уровня, который сама же себе установила💪😀 #надеждамейхер @pavilion.18 @uniteddanceclub @m_a_x_i_m_u_m_