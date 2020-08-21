Стало відомо, як найближчим часом будуть працювати відділення українських банків, зокрема й ПриватБанку

Про це пише Технофан.

Зазначається, що незабаром в Україні закриються відділення банківських установ. Це пов'язано із тривалими вихідними у зв’язку зі святкуванням в Україні Дня Незалежності.

Так, в період з 22 по 24 серпня в країні будуть тривалі вихідні, через що двері українських банків, в тому числі й державного ПриватБанку, будуть закриті впродовж трьох днів.

Варто зазначити, що раніше НБУ затвердив календар вихідних днів, згідно з яким в серпні всі фінансові установи країни будуть закриті на вихідні з суботи по понеділок включно. Затверджені Нацбанком вихідні збігаються з загальним графіком святкових і вихідних днів в Україні, тому якщо загальнодержавне свято збігається з вихідним днем, тобто з суботою або неділею, то вихідний, приурочений до свята, переноситься на найближчий робочий день.

Поки в Україні закриваються відділення банків, клієнти скаржаться на незадовільну роботу державного ПриватБанку.

За словами клієнта, який залишив незадовільний відгук на порталі Мінфін, банк нібито краде його кошти під час сплати комунальних послуг.

"Вже більше року оплачую комуналку з програми Приват24 через QR код платіжки, яку мені видали в касі ПриватБанку. У цьому місяці оплачуючи - дізнаюся, що в мене борг за минулий місяць, при тому, що в додатку платіж за минулий місяць світиться успішним. Дівчата з онлайн підтримки мені повторюють «ваш платіж успішний». А який він успішний, якщо гроші списали, а борг за комунальні послуги залишився?", - задається питанням клієнт.

Представник банку, у свою чергу, вирішив перекласти усю провину саме на клієнта.

"Звертаємо увагу, що оплата проведена успішно в адресу отримувача. З вашого звернення ми бачимо, що ви інформували оператора, що адреса в оплаті вказана помилково. У разі, якщо ви бажаєте повернути кошти, рекомендуємо звернутись до отримувача переказу з квитанцією", - йдеться у відопвіді.

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