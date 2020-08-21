Стало известно, как в ближайшее время будут работать отделения украинских банков, в том числе и Приватбанка

Об этом пишет Технофан.

Отмечается, что вскоре в Украине закроются отделения банковских учреждений. Это связано с длительными выходными в связи с празднованием в Украине Дня Независимости.

Так, в период с 22 по 24 августа в стране будут длительные выходные, из-за чего двери украинских банков, в том числе и государственного Приватбанка, будут закрыты в течение трех дней.

Стоит отметить, что ранее НБУ утвердил календарь выходных дней, согласно которому в августе все финансовые учреждения страны будут закрыты на выходные с субботы по понедельник включительно. Утвержденные Нацбанком выходные совпадают с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине, поэтому если общегосударственный праздник совпадает с выходным днем, то есть с субботой или воскресеньем, то выходной, приуроченный к празднику, переносится на ближайший рабочий день.

Пока в Украине закрываются отделения банков, клиенты жалуются на неудовлетворительную работу государственного Приватбанка.

По словам клиента, оставившего неудовлетворительный отзыв на портале Минфин, банк якобы ворует его средства при уплате коммунальных услуг.

"Уже больше года оплачиваю коммуналку из программы Приват24 через QR код платежки, которую мне выдали в кассе Приватбанка. В этом месяце оплачивая - узнаю, что у меня долг за прошлый месяц, при том, что в приложении платеж за прошлый месяц светится успешным. Девушки из онлайн поддержки мне повторяют «ваш платеж успешен». А какой он успешный, если деньги списали, а долг за коммунальные услуги остался?",- задается вопросом клиент.

Представитель банка, в свою очередь, решил переложить всю вину именно на клиента.

"Обращаем внимание, что оплата произведена успешно в адрес получателя. Из вашего обращения мы видим, что вы информировали оператора, что адрес в оплате указан ошибочно. В случае, если вы хотите вернуть средства, рекомендуем обратиться к получателю перевода с квитанцией", - говорится в ответе.

Напомним, что ПриватБанк без предупреждения блокирует популярную услугу, происходящую со счетами

Как сообщала Politeka, ПриватБанк изменил правила снятия наличных, появилось важное уточнение

Также Politeka писала, что деньги не зачислились на счет, в Приватбанке предупредили украинцев