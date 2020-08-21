Кароліна без макіяжу показала, як веселиться в ресторані

Знаменита артиска Ані Лорак показала, як веселиться по вечорам з Філіпом Кіркоровим у відпустці

Завдяки спорту, правильному харчуванню і дотриманню спеціального режиму, зірка скинула кілька десятків кілограмів після народження дочки Соні. Незважаючи на те, що Кароліна знаходиться у відмінній формі, вона показує фігуру вкрай рідко в бікіні або досить викликаючих образах.

Однак, зараз співачка перебуває у відпустці разом з дочкою і близьким другом сім'ї і також хрещеним батьком Соні - Філіпом Кіркоровим. Не так давно артистка нарешті захопила фігурою в бікіні, вирішив покататися на дошці по хвилюючому морю. Ролик при цьому зняв для неї співак.

Після цього пізно ввечері Кароліна в домашньому вигляді повеселилася в ресторані разом з Кіркоровим і насмішила мережу розповідями про їжу, якою вони захоплювалися за пізньою вечерею. Можна також помітити, що сам Кіркоров змінив зачіску, заплетівши волосся в дрібні кіски, а Кароліна зав'язала локони в недбалий пучок і показала обличчя без макіяжу.

У ролику в розділі Сторі Кароліна з Філліпом розповіла, що вони в японському ресторані вирішили покуштувати різні смаколики і бажають всім такого ж "смачного вечора", як і у них.

Також до цього Ані Лорак показала нові кадри відпочинку з Філіпом Кіркоровим. Кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Неймовірні, теплі вечори в дружній компанії. Люблю, коли багато дитячого сміху, добрих посмішок і ласкавих слів", - написала вона.

На фото Лорак зображена з дочкою, Філіпом Кіркоровим і його дітьми. При цьому Король російської естради ніжно обіймає Кароліну. Видно, що і діти артистів ладнають між собою. Дочка Лорак Софія схопила в обійми сина Кіркорова Мартіна-Христина.

Знімок викликав фурор в мережі.

"Дуже милі 😍 ви з Філіпом-приклад справжньої і щирої дружби!", "Прекрасна компанія😍 яка завжди підтримає», «яке тепле чудове фото», «Ойй, класний які😻»," ми дуже сумували за фотографіями з Філіпом😍❤️".

Нагадавши, Ані Лорак приголомшила видом без штанів на курорті з Кіркоровим: пікантні кадри.

Як повідомляла Politeka, Лорак зворушила кадрами з коханою людиною після гучного розлучення:»заворожує".

Також Politeka писала, що томна Ані Лорак показала, чим зводить з розуму Кіркорова на відпочинку: "це законно?"