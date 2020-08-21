Знаменитая артиска Ани Лорак показала, как веселится по вечером с Филиппом Киркоровым в отпуске

Благодаря спорту, правильному питанию и соблюдению специального режима, звезда сбросила несколько десятков килограммов после рождения дочери Сони. Несмотря на то, что Каролина находится в отличной форме, она показывает фигуру крайне редко в бикини или довольно вызывающих образах.

Однако, сейчас певица находится в отпуске вместе с дочерью и близким другом семьи и также крестным отцом Сони - Филиппом Киркоровым. Не так давно артистка наконец-то восхитила фигурой в бикини, решил прокатиться на доске по волнующемуся морю. Ролик при этом снял для нее певец.

После этого поздно вечером Каролина в домашнем виде повеселилась в ресторане вместе с Киркоровым и насмешила сеть рассказами о еде, которой они восхищались за поздним ужином. Можно также заметить, что сам Киркоров сменил прическу, заплетя волосы в мелкие косички, а Каролина завязала локоны в небрежный пучок и показала лицо без макияжа.

В ролике в разделе Стори Каролина с Филлипом рассказала, что они в японском ресторане решили отведать разные вкусности и желают всем такого же "вкусного вечера", как и у них.

Также до этого Ани Лорак показала новые кадры отдыха с Филиппом Киркоровым. Кадрами артистка поделилась на своей странице в Instagram.

«Невероятные, тёплые вечера в дружной компании. Люблю, когда много детского смеха, добрых улыбок и ласковых слов», - написала она.

На фото Лорак запечатлена с дочерью, Филипом Киркоровым и его детьми. При этом Король российской эстрады нежно обнимает Каролину. Видно, что и дети артистов ладят между собой. Дочь Лорак София схватила в объятия сына Киркорова Мартина-Кристина.

Снимок произвел фурор в сети.

«Очень милые 😍 вы с Филиппом – пример настоящей и искренней дружбы!», «Прекрасная компания😍 которая всегда поддержит», «Какое теплое замечательное фото», «Ойй, классный какие😻», «Мы очень скучали по фотографиям с Филиппом😍❤️».

Напомним, Ани Лорак ошарашила видом без штанов на курорте с Киркоровым: пикантные кадры.

Как сообщала Politeka, Лорак растрогала кадрами с любимым человеком после громкого развода: «Завораживает».

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