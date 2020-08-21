Зірка "Інтернів", актор Дмитро Шаракоіс змушений працювати на будівництві через відсутність грошей

Як повідомляє Politeka.net, про це актор розповів у себе на Ютуб каналі. Шаракоіс, який зіграв сором'язливого доктора Левіна в «Інтернах», зараз проживає в Британії, де береться за будь-яку роботу.

Актор вирішив записати звернення до шанувальників через хейтерів, які називають його нікчемою і сміються над його новою професією. За словами Дмитра, його така реакція дуже засмутила. Він чесно зізнався, що змушений був виїхати з Росії, тому що йому перестали давати ролі. Актор безуспішно ходив по кастингах цілих три роки, але так і не отримав роль.

«Я абсолютно не вважаю себе актором, який состоявся. Я вважаю, що у мене все не вийшло», – заявив засмучений актор.

Він зазначив, що хотів зніматися у відомого режисера Олексія Учителя, але його не захотіли брати через зйомки в «Інтернах». Зараз Шаракоіс працює на будівництві, хоч ця робота і дається йому нелегко.

"За те, що я роблю, я не заслужив таких слів, як «нікчема». Я з багатодітної сім'ї, з дитинства звик працювати...у мене немає грошей – я йду працювати, йду ще працювати...а потім приходжу і просто отхаркую цей пил», - зізнався актор.

Він також зазначив, що у нього проблеми зі шкірою, але він готовий стійко переносити всі труднощі.

"Мені не соромно піти на будівництво і цілий день шкурити. Я повертаюся весь в пилу... мені не соромно працювати!",- підвів підсумок актор.

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