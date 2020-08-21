Звезда «Интернов», актер Дмитрий Шаракоис вынужден работать на стройке из-за отсутствия денег

Как сообщает Politeka.net, об этом актер рассказал у себя на Ютуб канале. Шаракоис, который сыграл застенчивого доктора Левина в «Интернах», сейчас проживает в Британии, где берется за любую работу.

Актер решил записать обращение к поклонникам из-за хейтеров, которые называют его ничтожеством и смеются над его новой профессией. По словам Дмитрия, его такая реакция очень расстроила. Он честно признался, что вынужден был уехать из России, потому что ему перестали давать роли. Актер безуспешно ходил по кастингам целых три года, но так и не получил роль.

«Я абсолютно не считаю себя состоявшимся актером. Я считаю, что у меня все не получилось», – заявил расстроенный актер.

Он отметил, что хотел сниматься у известного режиссера Алексея Учителя, но его не захотели брать из-за съемок в «Интернах». Сейчас Шаракоис работает на стройке, хоть эта работа и дается ему нелегко.

«За то, что я делаю, я не заслужил таких слов, как «ничтожество». Я из многодетной семьи, с детства привык работать…У меня нет денег – я иду работать, иду еще работать…А потом прихожу и просто отхаркиваю эту пыль», - признался актер.

Он также отметил, что у него проблемы с кожей, но он готов стойко переносить все трудности.

«Мне не стыдно пойти на стройку и целый день шкурить. Я возвращаюсь весь в пыли…Мне не стыдно работать!», - подвел итог актер.

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