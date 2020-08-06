Актриса Христина Асмус після розставання з Гаріком Харламовим розповіла, що її турбує

Про це пише Politeka.net.

Так, зірка "Інтернів" дала зрозуміти своїм шанувальникам, що їй неймовірно набридли чутки і плітки, а також нетактовність її підписників в соціальних мережах.

У своєму особистому Instagram Христина Асмус опублікувала пост, в якому привела витримку коментарів, які їй найчастіше залишають.

Варто відзначити, що в публікації зірка також пройшлася по чуткам про її можливий роман з актором Олексієм Чадовим.

"Занадто худа. Однаковий вираз обличчя. Червона помада не йде. Так ви розвозитеся або піар? Красивий. Стрьомна. Навіщо голову нахиляти весь час? Чому в чорному? Не впізнала. Коли новий порнофільм? Без мейка краще. Про Чадова чутки? Що з конкурсом у підсумку? Ц*ьки норм. В одязі не цікава. Ти хто? Брови свої або ботокс? А де хештеги? Відповідай в директ. Че сумна? Можна з тобою замутити? Якої фірми плаття?..Хоча пофіг", - йдеться в публікації Асмус.

Користувачі миттєво відреагували на пост і підтримали Христину Асмус.

"Напевно кожна жінка зіткнулася з подібною критикою", "красивим жінкам завжди заздрять і жовчю бризкають", "Ви дуже класна! Решта нехай мовчки заздрять!", "І навіщо ви перерахували мої питання?", "Ти просто принадність", "все ідеально", "Все супер, красуня!", "Христина, ти класна! Не слухай нікого! Експерементуй з образом, якщо хочеш!", "Все починається з впевненості в собі, тоді ніхто таких питань ставити не буде", "Кріс, ти неповторна", "Люди зависліви і злі посвоей природі. Забий на тролів. Живи для себе", "Та ти заспокойся! Чого завелася-то?!",- написали вони в коментарях.

Раніше в мережі з'являлися чутки про те, що Христина Асмус закрутила роман з актором Олексієм Чадовим.

Артистка під час самоізоляції не втрачала час дарма і кардинально змінила своє повсякденне життя. Крім ролі в проекті, Асмус була оточена увагою іншого представника російського шоу-бізу в особі Олексія Чадова, який є режисером і сценаристом фільму "Джон".

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