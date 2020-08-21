Популярна співачка і телеведуча Ольга Бузова здивувала незвичайним видом вночі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала кілька нічних сторіс, в яких розповіла, чим займається вночі. Бузова постала в досить дивному вигляді - у неї на обличчі була маска. Виглядало це не дуже фотогенічно, але схоже артистку це ні краплі не бентежило.

Дівчина одягла вушка Міні Маус, ставши схожою на мультяшного персонажа. Ольга розповіла шанувальникам, що не змогла заснути, тому вирішила приділити час собі.

"Ти шукав ідеальну, ось вона я! Ви думали я в годину засну? Ага, зараз. Знайшла масочку круту, зволожуючу. Зараз спробую. Сон-це найкращі ліки для краси жінки, але в моєму випадку – масочка теж непоганий варіант», - зазначила Бузова.

Крім цього, співачка поспішила виправдатися, коли в кадр потрапила ковбаса. Вона запевнила шанувальників, що не їла ковбасу вночі. Крім цього, артистка вирішила провести опитування серед шанувальників, щоб дізнатися, хто з них спить, а хто їсть.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова запалила на столі в оточенні чоловіків. Її хлопець, блогер Дава, влаштував розкішну вечірку з нагоди виходу його пісні в дуеті з Філіпом Кіркоровим. Поп-король не упустив можливості поспілкуватися з Бузовою.

Нагадаємо, що біда наздогнала скандальну Ольгу Бузову, бізнес з тріском провалився: що сталося.

Як повідомляла Politeka, Ольга Бузова приголомшила яскравим перетворенням на зйомках, кадри до і після:"не хочу вас лякати...".

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