Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова похвалилася розкішним вбранням у гримерці

Як повідомляє Politeka.net, серію відео красуня опублікувала у себе в сторіс. Бузова приїхала на зйомку шоу. Вона була одягнена в повсякденний одяг: коротку спідницю-сонце і літню кофту з оголеними плечима. Співачка зробила хвостик і одягла окуляри. Виглядала вона як звичайна дівчина. Якби шанувальники зустріли її посеред вулиці, могли б і не впізнати.

"Хто ідеальний артист і приїжджає на зйомку першою. Перша у всьому!» ,- прокоментувала Ольга свою присутність в гримерці.

Варто відзначити, що до перетворення Ольга намазала своє коліно кремом і замотала еластичним бинтом. Як відомо, Бузова бере участь у підготовці до шоу «Льодовиковий період», де вона буде кататися на ковзанах. Зараз артистка готується до шоу.

"Не хочу вас лякати, все добре. Але, оскільки, навантаження дуже активне, м'язи тягнутися. Сьогодні я ось так", - прокоментувала Бузова бинт на коліні.

Пізніше Ольга записала відео, на якому показала своє неймовірне перетворення. Красуня була одягнена в червоний брючний костюм. Їй зробили стильну зачіску і макіяж. Виглядала Бузова надзвичайно. Особливо, якщо порівнювати з її початковим луком.

Нагадаємо, що Бузова вивалила бюст перед Кіркоровим прямо на столі, кадри вже в мережі: "надіньте їй ліфчик!".

А ще Politeka писала, що молода мама Ольги Бузової приголомшила зовнішністю на рідкісних кадрах:"Думала, це подружка".

Також Politeka повідомляла, що Бузова похвалилася красунею-мамою, рідкісні кадри:"Ой, я думала сестра".