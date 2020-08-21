Молода модель Дар'я Хлистун, яка нещодавно почала зустрічатися з головним героєм шоу "Холостяк-10" Максом Михайлюком, вирушила на романтичний відпочинок

Кілька днів тому Макс і Дарина вирушили на Західну Україну, де відмінно провели час, політавши на повітряній кулі, покаталися на дельтоплані і ще декількох видах повітряних транспортів, щоб помилуватися видом зелених лісів і гір.

А сьогодні Макс показав у розділі Сторі свою кохану. Варто відзначити, що зараз чоловік вкрай рідко публікує фото і відео з дівчиною, а в основному профілі в Instagram у нього і зовсім немає спільних фото з Дариною. Щоб уникнути хвилі критики недоброзичливців, чоловік ділитися фото без можливості коментування.

Після того, як Даша політала разом з ним, чоловік поділився кадром зі щасливою дівчиною, що тримає в руках грамоту за "виконану роботу". У підписі Макс зімітував розмову з коханою:

- Макс, Я не отримаю на цій штуці.

- Даш, ти грамоту отримаєш.

- Ну тоді гаразд.

Також далі чоловік показав ролик, в якому Даша захоплювалася пейзажами і кричала " земля!"при зниженні після польоту.

Раніше схожі кадри в мережі не всі оцінили домашній вигляд моделі і пілота, хтось і зовсім написав безліч їдких слів на адресу пари, інші ж користувачі були раді за пару і написали, що вони дуже красиві.

Ось як реагують шанувальники:

"Зовсім не смотряться.!!!! Так тимчасове розвага!!!", "Як мавпи обидва....", "Красиві, краса в простоті - в толстовці, не нафарбована, без зачіски, але вони щасливі, в цьому і полягає любов», «робоча мова😂 😂 😂 😂», «макс, ще той ловелас. А думали тихоня", " класна. 😉 на відміну від шпагатки«, » на мою вона боїться😲«, " класно виглядає)!».

Ми також писали, що після розставання з Дашею Ульяновою - переможницею проекту "Холостяк", чоловік фактично відразу ж знайшов собі "заміну". 25-річна популярна модель Дарина Хлистун привернула увагу до себе незвичайною зовнішністю і стильною фігурою.

Перший досвід роботи дівчина отримала в Японії, після чого співпрацювала з низкою відомих брендів, в тому числі Dolce&Gabbana, Dior, Saint Laurent і Kenzo.

Будучи затребуваною моделлю, дівчина намагається якомога частіше публікувати частину своїх відзнятих кадрів для глянців в соціальній мережі на своїй сторінці в Instagram. При цьому через свої відносини увагу до дівчини стало досить неоднозначним. Деякі коментатори захоплюються фігурою Дар'ї, а інші засуджують за відвертий вигляд:

"Круто 🔥 🌪 🌟 краса😍", " дуже красиво 😍 який у вас зріст?", "Моя ракета улюблена!😍❤️🚀🔥 💣 🔝», «Це нереально красиве і шалено сексуальне відео👏", " вогонь🔥 🔥 🔥», «Максу безумовно з тобою пощастило😍 😍 😍», «суцільний с*кс! Прям захват! Дуже, дуже, дуже КРУТО!!!", "Тепер чекаємо відос від Максима😂 😂».

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