Молодая модель Дарья Хлистун, которая недавно начала встречаться с главным героем шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, отправилась на романтичный отдых

Несколько дней назад Макс и Дарья отправились на Западную Украину, где отлично провели время, полетав на воздушном шаре, покатались на дельтоплане и еще нескольких видах воздушных транспортов, чтобы полюбоваться видом зеленых лесов и гор.

А сегодня Макс показал в разделе Стори свою возлюбленную. Стоит отметить, что сейчас мужчина крайне редко публикует фото и видео с девушкой, а в основном профиле в Инстаграм у него и вовсе нет совместных фото с Дарьей. Чтобы избежать волны критики недоброжелателей, мужчина делиться фото без возможности комментирования.

После того, как Даша полетала вместе с ним, мужчина поделился кадром со счастливой девушкой, держащей в руках грамоту за "проделанную работу". В подписи Макс сымитировал разговор с возлюбленной:

- Макс, я не получу на этой штуке.

- Даш, ты грамоту получишь.

- Ну тогда ладно.

Также далее мужчина показал ролик, в котором Даша восхищалась пейзажами и кричала "земля!" при снижении после полета.

Ранее похожие кадры в сети не все оценили домашний вид модели и пилота, кто-то и вовсе написал множество едких слов в адрес пары, другие же пользователи были рады за пару и написали, что они очень красивые.

Вот как реагируют поклонники:

«Совсем не смотряться.!!!! Так временное развлечение!!!», «Как обезьяны оба....», «Красивые, красота в простоте -в толстовке, не накрашенная, без прически, но они счастливы, в этом и состоит любовь», «Рабочий язык 😂😂😂😂», «Макс, ещё тот ловелас. А думали тихоня», «Классная. 😉 в отличии от шпагатки»,«По моему она боится 😲», «Классно смотрится)!».

Мы также писали, что после расставания с Дашей Ульяновой - победительницей проекта "Холостяк", мужчина фактически сразу же нашел себе "замену". 25-летняя популярная модель Дарья Хлистун привлекла внимание к себе необычной внешностью и сторойной фигурой.

Первый опыт работы девушка получила в Японии, после чего сотрудничала с рядом известных брендов, в том числе Dolce&Gabbana, Dior, Saint Laurent и Kenzo.

Являясь востребованной моделью, девушка старается как можно чаще публиковать часть своих отснятых кадров для глянцев в социальной сети на своей странице в Инстаграм. При этом из-за своих отношений внимание к девушке стало довольно неоднозначным. Некоторые комментаторы восхищаются фигурой Дарьи, а другие осуждают за откровенный вид:

«Круто 🔥🌪🌟 красота 😍», «Очень красиво😍 Какой у Вас рост?», «Моя ракета любимая!😍❤️🚀🔥 💣 🔝», «Это нереально красивое и безумно сексуальное видео👏», «Огонь 🔥🔥🔥», «Максу безусловно с тобой повезло 😍😍😍», «Сплошной с*кс! Прям восторг! Очень, очень, очень КРУТО!!!», «Теперь ждём видос от Максима 😂😂».

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".

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