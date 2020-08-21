Відома співачка MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун) показала себе в гарячому образі, викликавши бурхливу реакцію в мережі

Як повідомляє Politeka.net, серія свіжих знімків з'явилася у співачки в Instagram. Дівчина була одягнена в чорний комбінезон, який підкреслив її пишні жіночні форми. Акцент вбрання припав на округлі спокусливі стегна співачки.

Пікантності фото додав яскравий макіяж і пір'я, які прикрасили рукава вбрання. Дівчина позувала в елегантних позах, демонструючи себе у всій красі.

"Retro Bitch", - підписала фото зірка.

Пост співачки зібрав понад 13 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Крута фотосесія вийшла. 3-я фотка прям вааааау", "як же я чекала цих фоточок", "Шикарно!", "Діва", "Прекрасна як завжди","не можна бути красивою такою","футфетишисти увійшли в чат", "Ох і красива ж Анька!) Так пасує цей образ!», "Марлен Дітріх нервово курить", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анна Корсун блиснула фігуркою в чорній шкіряній спідниці і напівпрозорій блузці. Артистка засвітила чорну білизну, а образ доповнила сонцезахисними окулярами. На фото у MARUV вельми незвичайна зачіска - кінчики волосся пофарбовані в зелений колір.

Нагадаємо, що MARUV похвалилася апетитною фігурою після схуднення:"Діва знову в справі".

Як повідомляла Politeka, MARUV обтягнулася сіточкою і залізла в гігантський келих заради ефектного кадру: "дитинко, це вже...".

Також Politeka писала, що хижа MARUV в прозорому комбінезоні показала, що означає провокація: "у кращих традиціях".