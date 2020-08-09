Українська співачка MARUV показала відеозвіт зі свого останнього тренування з колегами

Так, цього разу співачка вирішила захопити фігурою під час останнього тренування разом з дівчатами. Перед тим, як приступити до концертів і майбутніх масштабних виступів, Анна вирішила капітально відкоригувати танцювальні зв'язки для свого шоу.

Зірка славиться концертними виступами, які супроводжуються відвертими і досить незвичайними танцями. При цьому дівчину часто критикували за зайву вагу і недостатньо підтягнуте тіло. Зараз в розділі Сторі Анна показала, що виглядає олічно, а сама вона значно поліпшила свої танцювальні навички.

Танцюючи на стрипах - взуття з високими підборами і масивною підошвою, їй вдалося захопити схудлими ніжками і тонкою талією.

Щоб привертати увагу до себе, артистка намагається в кожній зйомці робити акцент на чомусь новому, однак при цьому не змінює власний стиль. На сторінці Анни в Instagram і Фейсбук з'явилися палкі кадри в сміливому і одночасно з тим інтригуючому образі. З укороченим каре з такою ж чубчиком Корсун блищала в чорній міні-сукні, доповнивши наряд тонкими рукавичками з сіточки і капроновими кіглоткамі такого ж відтінку.

Як відомо, не так давно знаменитість виставила серію пікантних кадрів, які були зроблені під час зйомок кліпу Maruv & BOOSIN — I Want You. Так, артистка позувала в чорній міні-сукні, чорних прозорих колготках і туфлях-човниках, виставивши напоказ струнку фігуру. Деталі образу здалися фанатам приголомшливими, про що вони тут же поспішили написати в коментарях.

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