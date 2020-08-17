Українська співачка MARUV змінила імідж і вразила виглядом в одній сіточці зі срібла

Спеціально до нового досягнення свого нового кліпу, Анна поділилася стильним кадром. Кардинально змінивши імідж, Анна постала в образі кабаре-діви - позувала у величезному келиху і приміряла на себе срібний комбінезон, зроблений з однієї сіточки.

Також у підписі Анна зазначила, що її кліп досяг позначки трьох мільйонів переглядів на Ютуб-платформі.

«Maruv & Boosin - I Want You. 3 million views🔥 🔥 🔥 🔥 🔥, " - лаконічно зазначила Ганна під новим постом.

Ось як реагують шанувальники:

"Точно потрібно до 30🍋 добити, це як мінімум!", "SUPER 👍 🔥 congratulations 👏 далі-більше! Успіхів тобі в танцювальній творчості і шикарній музиці😍 просто твори ♥️♥️♥️", " чекаємо колаборацію з Little Big🙂 🐸!", "Заслужено😻 🔥», «коли вийде sad song?", "Як же хочеться почути нову пісню Sad Song! Коли вже???", "Бомбічно-містичний крутяк 💥...😊 👍 🔥 ", «200к з них-Мої❤️❤️❤️».

Всього кілька днів тому Анна представила серію кадрів, на яких показала себе в образі, дуже схожим на стиль Моніки Беллучі. А сьогодні в соціальній мережі Instagram Корсун поділилася кадрами, засвітивши вже новий імідж.

В образі фатальної красуні Анна приміряла чорну сукню з прянощами, зробила вінтажну зачіску і доповнила свій вечірній образ досить яскравим макіяжем з акцентом на виразні очі.

Як і очікувалося, фанати тут же почали коментувати побачені фото дівчини, порівнявши її з відомою кабаре-дівою:

"Це прям ваше !!! 😍 ", » Епоха Гетсбі або Діти фон Тіз😎«, " Аня вирішила нас побалувати новими фотками. Все ясно" «" як же я чекала цих фотографій🔥 😍 😍 😍", » богиня«",» MARUV красуня звичайно, тут без питань, але фотограф халтурить, айяйяй ️ ️ для такого шикарного образу фотки дуже невиразні вийшли 😕 Аня тримай свого фотографа в тонусі, він може набагато краще!».

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