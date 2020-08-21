Російська виконавиця Алла Пугачова блиснула ніжками у відвертому міні

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці артистки з'явилося три її лука, два з яких були вельми відвертими. На одному Пугачова постала в коротких шортах, поверх яких одягла прозору чорну спідницю. На другому красуня була в шортиках і піджаку. Стрункі ніжки вона підкреслила чорними колготками. Також був опублікований більш скромний наряд. Пугачова позувала в блакитних штанях і накидці.

"Який образ краще?",- підписали автори аккаунта.

За кілька днів пост зібрав понад 3 тисячі лайків. У коментарях залишили масу приємних слів.

"Людині рівно стільки років, на скільки вона себе відчуває! Алла Борисівна, так тримати!!! Молодець!!!", "У всіх нарядах голубушка хороша", " мені третій подобається, де ноги від вух, бомба!", "Хороша на всіх трьох фото!", "Алла Борисівна в будь-якому образі прекрасна!", "Всі три чарівні, моя думка», - пишуть користувачі мережі.

Але знайшлися і ті, хто традиційно розкритикував примадонну.

"Середній, хоча б відповідає віку","Мочалку на голові поміняй","вже не шикарно пора зупинитися. Народ втомився від твоїх ніжок, їх видно, що хворі в колінах мінімум опухлі, це ще колготки стягуючі трохи підправили. Негарно", - пишуть люди.

Нагадаємо, що не схожу на себе Пугачову в зухвалому міні зняли в непристойній позі: "Аллусечка, ну чому...".

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