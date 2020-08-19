Екс-суддя українського Х-фактора Сергій Сосєдов розповів, за що Алла Пугачова не злюбила Валентину Легкоступову

Музичний критик зазначив, що ворожнеча між легендарною артисткою і починаючою співачкою виникла наприкінці 80-х. Тоді Легкоступова пройшла у фінал конкурсу «Юрмала», де познайомилася з Раймондом Паулсом і звернулася до нього за репертуаром.

За словами Сосєдова, Паулс віддав Легкоступовій пісню, яка призначалася для Пугачової. Примадонна дуже ревностно поставилася до цього вчинку.

"Паулс подарував їй пісню на вірші Іллі Рєзніка. Пісня була написана для Пугачової, але та сказала "Я заспіваю її пізніше". У неї була така манера притримувати пісні, ставити їх в лист очікування. А Валі потрібен був репертуар", - розповів Сосєдов.

Він зазначив, що Легкоступова чудово заспівала цю пісню, вона пішла на радіо і звучала скрізь.

"І Пугачова потім заревнувала до цього. Ревностно дуже поставилася, що Валя заспівала пісню, яка їй призначалася», - додав Сосєдов.

Варто відзначити, що сама Пугачова теж зізнавалася в інтерв'ю, що пісня «Двоє», яку заспівала Легкоступова, це єдина пісня, "яку їй шкода". Артистка зазначила, що працювала над нею, але в підсумку її заспівала співачка, яку «так і не знають толком».

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