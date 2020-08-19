Російська виконавиця Алла Пугачова викликала фурор, з'явившись на публіці в міні-сукні

Як передає Politeka.net, фото з'явилося на фан-сторінці співачки. Пугачова була одягнена в міні плаття, яке оголило її стрункі ніжки. Зверху плаття було об'ємне. Саме такі балахони зірка носила довгий час. Примадонна йшла, опустивши очі і про щось задумавшись. На плечі у неї висіла сумка.

"Наша Грація", - підписали фото шанувальники.

За день пост зібрав майже 4 тисячі лайків. У коментарях зірці стали писати неприємні відгуки, вказуючи на те, що в такому віці носити короткі сукні непристойно.

"Труси видно", «я дуже люблю її як співачку, але спідниця нереально коротка, непристойно коротка», «ну куди вже 70 з лишком і все Грація в міні", " чим старіше, тим спідниця коротше... смішно», "чорнослив в міні", - пишуть користувачі мережі.

Але знайшлися і віддані шанувальники, які стали на захист Пугачової.

"Аллою можна тільки захоплюватися", " Кому не подобається, навіщо заходите, дивитеся? Будьте добрішими... Пугачова-легенда, прекрасна жінка, мама, дружина, бабуся, вона не заслуговує ніяких засуджень», «дійсно всі тітки як тітки а ця... У шортах, ще й живе з молодим чоловіком, знахабніла!", "Такі ноги гріх не показувати", - пишуть люди.

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