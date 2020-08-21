Российская исполнительница Алла Пугачева сверкнула ножками в откровенном мини

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице артистки появилось три ее лука, два из которых были весьма откровенными. На одном Пугачева предстала в коротких шортах, поверх которых надела прозрачную черную юбку. На втором красотка была в шортиках и пиджаке. Стройные ножки она подчеркнула черными колготками. Также был опубликован более скромный наряд. Пугачева позировала в голубых штанах и накидке.

«Какой образ лучше?», - подписали авторы аккаунта.

За несколько дней пост собрал более 3 тысяч лайков. В комментариях оставили массу приятных слов.

«Человеку ровно столько лет, на сколько он себя ощущает! Алла Борисовна, так держать!!! Молодец!!!», «Во всех нарядах голубушка хороша», «Мне третий нравится, где ноги от ушей, бомба!», «Хороша на всех трёх фото!», «Алла Борисовна в любом образе прекрасна!», «Все три неотразимы, моё мнение», - пишут пользователи сети.

Но нашлись и те, кто традиционно раскритиковал примадонну.

«Средний, хотя бы соответствует возрасту», «Мочалку на голове поменяй», «Уже не шикарно пора остановиться. Народ устал от твоих ножек, их видно, что больные в коленках минимум опухшие, это ещё колготки утягивающие чуть-чуть подправили. Некрасиво», - пишут люди.

Напомним, что не похожую на себя Пугачеву в дерзком мини засняли в неприличной позе: "Аллусечка, ну почему...".

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