У Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується підняти мінімальну зарплату до рекордної цифри

Такий законопроект було зареєстровано в парламенті 18 серпня. Зазначається, що це альтернативний законопроект проекту президента, яким пропонується вже з 1 вересня підняти мінімалку в Україні до 5 тисяч гривень.

У документі йдеться, що мінімальна зарплата повинна бути не нижче фактичного прожиткового мінімуму українців працездатного віку. Крім цього, автори законопроекту вважають, що мінімалка не повинна бути нижче 60% від середньої зарплати. Станом на червень 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить лише 40,8% від середньої.

Новим законопроектом пропонується з 1 вересня встановити мінімалку на рівні 7,5 тисяч гривень. Також пропонується забезпечити підвищення посадових окладів бюджетників, щоб уникнути розриву з мінімальною зарплатою.

Варто відзначити, що аналітики вже оцінили ефект від підвищення посадових окладів бюджетникам на 1%. Економісти пояснюють, що вже зараз український бюджет не виконується. І це, без урахування нових витрат, які планують у Кабміні та Раді.

Додамо, що в Мінфіні частково знайшли, де взяти гроші на підвищення. Так, частину коштів планують взяти з зекономлених на обслуговуванні боргу грошей. Ще частину підвищення хочуть фінансувати за рахунок збільшення надходжень від ПДФО та ПДВ.

Таким чином, з 1 вересня українці отримуватимуть мінімальну зарплату в розмірі 5 тисяч гривень, якщо не буде прийнятий альтернативний законопроект.

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