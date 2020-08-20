Сума компенсації втраченого за час карантину заробітку від Фонду соціального страхування України досягла понад 13 мільйонів гривень

Допомога передбачена на підставі лікарняного листка, виданого із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19 – 11". Про це повідомляє Фонд соціального страхування України у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що направлення на оплачувану ФССУ самоізоляцію під меднаглядом здійснює лікар у разі контакту застрахованої особи з хворим "китайським вірусом". На період карантину відкрити листок непрацездатності можна в дистанційному режимі - для цього працівник повинен по телефону звернутися до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, тривалість самоізоляції становить 14 днів. Як і в загальних випадках, лікарняний листок спочатку видається на п'ять днів з подальшим продовженням.

Сума компенсації втрачених на карантині зарплат становить 50% середнього доходу, незалежно від тривалості страхового стажу. 100% отримають медичні працівники.

ФССУ здійснює фінансування, починаючи з шостого дня ізоляції, перші п'ять днів оплачуються роботодавцем.

Також стало відомо, що Кабінет Міністрів планує розширити програму допомоги з часткового безробіття. Допомогу надаватимуть безробітним на період карантинів через інші хвороби, а не тільки через "китайський вірус".

Зазначимо, за даними Державної служби статистики України, кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років у I кварталі 2020 року становила 1,5 млн осіб.

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