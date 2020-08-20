Підвищення заробітних плат бюджетникам обійдеться держбюджету в 4 мільярди доларів

Про це повідомили в центрі аналізу суспільних фінансів та публічного управління КШЕ. Зазначається, що заплановане підвищення зарплат і посадового окладу потребуватиме додаткових витрат від бюджету України. Втім, навіть з урахуванням компенсаторів, які озвучили в Мінфіні, грошей у бюджеті все одно не вистачить.

Як стало відомо, в планах Кабміну підвищення посадових окладів у бюджетній сфері на 1%. За підрахунками аналітиків, це потребуватиме близько 683 мільйонів гривень додаткових витрат бюджету.

Справа в тому, що вже зараз бюджет недоотримує ті гроші, які заплановані в Головному фінансовому документі країни. Тобто, бюджету вже зараз не вистачає грошей. За даними Держказначейства, за січень-липень 2020 року до бюджету надійшло на 30,4 млрд гривень менше, ніж планувалося.

Втім, у Мінфіні, схоже, налаштовані оптимістично. Частину коштів планують отримати від коштів, зекономлених на обслуговуванні держборгу. Відзначається, що через курсові коливання вдалося заощадити близько 3,46 млрд гривень. Ще частину хочуть профінансувати за рахунок збільшення надходжень від ПДФО та ПДВ.

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