В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается поднять минимальную зарплату до рекордной цифры

Такой законопроект был зарегистрировано в парламенте 18 августа. Отмечается, что это альтернативный законопроект проекту президента, которым предлагается уже с 1 сентября поднять минималку в Украине до 5 тысяч гривен.

В документе говорится, что минимальная зарплата должна быть не ниже фактического прожиточного минимума украинцев трудоспособного возраста. Кроме этого, авторы законопроекта считают, что минималка не должна быть ниже 60% от средней зарплаты. Состоянием на июнь 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет лишь 40,8% от средней.

Новым законопроектом предлагается с 1 сентября установить минималку на уровне 7,5 тысяч гривен. Также предлагается обеспечить повышение должностных окладов бюджетников, чтобы избежать разрыва с минимальной зарплатой.

Стоит отметить, что аналитики уже оценили эффект от повышения должностных окладов бюджетникам на 1%. Экономисты объясняют, что уже сейчас украинский бюджет не выполняется. И это, без учета новых расходов, которые планируют в Кабмине и Раде.

Добавим, что в Минфине частично нашли, где взять деньги на повышение. Так, часть средств планируют взять из сэкономленных на обслуживании долга денег. Еще часть повышения хотят финансировать за счет увеличения поступлений от НДФЛ и НДС.

Таким образом, с 1 сентября украинцы будут получать минимальную зарплату в размере 5 тысяч гривен, если не будет принят альтернативный законопроект.

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