Солістка українського жіночого гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха блиснула формами у всій красі

Як повідомляє Politeka.net, серія фотографій з відпочинку з'явилася у зірки в Instagram. Вікторія без сорому засвітила свої пружні форми в купальнику. Красуня вирішила подражнити шанувальників, повернувшись до них спиною і сфотографувавши свій міцний «горішок» крупним планом.

"Чому я лежу і нічого не роблю? Адже, що не робиться-все на краще!!! Вітаю всіх причетних, зі Всесвітнім днем ліні, який відзначається саме сьогодні, 20 серпня! Закликаю всіх розслабитися, ненадовго забути про побутові проблеми і нічого не робити! Життя не складається з однієї тільки роботи, та й для хорошої праці потрібно вміти вчасно відпочити і набратися сил», - заявила зірка.

За кілька годин пост Смеюхи зібрав майже 4 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Класна у вас 🍑", "о, вмієш порадувати око))», «Віка, ви ідеальна, просто лялечка», «Вікуля-красотуля. Фігурка вогонь", "Вікторія, не раз повторював, що ти ідеал жіночої краси!", "Як кусьнул би боляче)) щоб більше не дражнила», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Вікторія Смеюха нещодавно поділилася фото, на якому притулилася до відомого коміка.

Нагадаємо, що Смеюха в мокрому бікіні показала, як виглядає ідеал: «чарівна і приваблива».

А ще Politeka писала, що Сміюха з "НеАнгелів» розбурхала апетитними місцями в крихітному купальнику:"Віка, будь ласка, почни!".

Також Politeka повідомляла, що Віка з "НеАнгелів" у відвертому вбранні розставила ноги заради гарячого фото:"дивитися заборонено".