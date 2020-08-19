Популярна українська виконавиця й учасниця дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха похвалилася розкішною фігурою в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Раз, два, три, Віка, будь ласка, почни! Це серйозна заявка на перемогу в художній гімнастиці. Давай, перекидай, до сусідів. Ти, здається, тільки що здала розряд на КМС», - каже коханий знаменитості.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Смеюха в тісному купальнику хвалиться, як вміє крутити «обруч», який насправді є надувним кругом у вигляді великого пончика. У якийсь момент знаменитість вирішила присісти, засвітивши на камеру ідеальну фігуру.

Однак, через те, що кадри співачка викинула у себе в Сторіс, її шанувальники не могли що-небудь сказати про вміння і красу кумира.

До цього ми розповідали, що українська співачка, солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха показала, як веселиться на відпочинку в компанії чоловіка.

Як відомо, не так давно Вікторія заявляла, що зараз самотня і не страждає з цього приводу. також зірка відзначала критерії, за якими чоловік може виявитися її коханим. Співачка зазначила, що надійність, вірність і спокій - головне в її відносинах в майбутньому.

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