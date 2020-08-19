Популярна українська виконавиця й учасниця дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха похвалилася розкішною фігурою в крихітному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Раз, два, три, Віка, будь ласка, почни! Це серйозна заявка на перемогу в художній гімнастиці. Давай, перекидай, до сусідів. Ти, здається, тільки що здала розряд на КМС», - каже коханий знаменитості.
71-річна Алла Пугачова в зухвалому міні та гольфах остаточно наплювала на вік: "Труси видно!"
Нацбанку поставили умову, скандал з грошима набирає обертів: "Скасування металевих гривень і повернення до..."
Посилення карантину, падіння долара і пільги для українок - головне за ніч
Змучену Ольгу Бузову підловили на вулиці без тонни макіяжу: "Що за щурячий хвостик?"
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Смеюха в тісному купальнику хвалиться, як вміє крутити «обруч», який насправді є надувним кругом у вигляді великого пончика. У якийсь момент знаменитість вирішила присісти, засвітивши на камеру ідеальну фігуру.
Однак, через те, що кадри співачка викинула у себе в Сторіс, її шанувальники не могли що-небудь сказати про вміння і красу кумира.
До цього ми розповідали, що українська співачка, солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха показала, як веселиться на відпочинку в компанії чоловіка.
Як відомо, не так давно Вікторія заявляла, що зараз самотня і не страждає з цього приводу. також зірка відзначала критерії, за якими чоловік може виявитися її коханим. Співачка зазначила, що надійність, вірність і спокій - головне в її відносинах в майбутньому.
Нагадавши, солістка групи "НеАнгели" показала свої ідеальні форми
Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха показала фігуру в купальнику
Також Politeka писала, солістка групи НеАнгели Вікторія з'явилася в дуже відвертому образі