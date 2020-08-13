Українська виконавиця Вікторія Смеюха, яка виступає в дуеті "НеАнгели", похвалилася ідеальним тілом в бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

» А я з цим маленьким Лізоном - злісним Гномом продовжую відпочивати в Одесі та плескатися в дивно чистому морі 🌊, та й взагалі, перебуваючи тут і зараз, розумію, як я не хочу, що б літо закінчувалося", - йдеться в повідомленні.

Звернемо, що на фотографіях Смеюха позує в крихітному бікіні під час відпочинку з дитиною на морі. Шанувальники зірки звернули увагу на її ідеальну фігуру і підтягнутий животик.

«Вікторія як ви такий животик зробили??? Він не кубиками, але видно що сталевий і водночас жіночний такий», «Чарівна😍 шалено красива посмішка», «чарівна і приваблива», «як я хочу до вас на море», «сталевий прес! Видно, що працювали над цим довгий час», «Ех, добре вам там. Молодці, поки є можливість треба відпочивати і веселитися», - пишуть вони.

До цього Смеюха красувалася в іншому, не менш гарячому бікіні.

Нагадавши, солістка групи "НеАнгели" показала свої ідеальні форми

Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха показала фігуру в купальнику

Також Politeka писала, солістка групи НеАнгели Вікторія з'явилася в дуже відвертому образі