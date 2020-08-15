Учасниця колективу "НеАнгели" Вікторія Смеюха порадувала шанувальників новим позитивним відео з Одеси

Темноволоса красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram відео і кілька фото, зроблених в концертному залі в місті біля моря, передає Politeka.net.

На записі дівчина представила себе героїнею популярного американського серіалу за участю Памели Андерсон. Вона сидить на високому величезному стільці і дивиться вдалину в бінокль, потім спускається вниз і ніби поспішає комусь на допомогу.

На фото зірка позує, сидячи на стільці і розставивши ноги. На ній сріблястий топ, жилетка з вишивкою, коротенькі чорні шорти і босоніжки на масивних високих підборах.

"Публікацію заборонено дивитися сумним підписникам! Швидше посміхніться. 😜 Кадр з фільму "Рятувальники Малібу"🎬 😎", – підписала пост артистка.

Фанати зірки залишилися в захваті від нової публікації улюбленої виконавиці. Вони відзначили її позитив, простоту і заворожуючу посмішку.

"Вікторія, побачивши вас люди не те що перестануть тонути - вони почнуть ходити по воді наче посуху)))))💘", "мрію про твою чарівною посмішці😘❤", "3я фотка ууухх!! 😁 Ти класна, краща за Полякову навіть! 😁", "Віка, ви дуже приємна дівчина, і при цьому дуже проста, тому подобаєтеся людям", "солоденька🙌", "третя прям бомба - ядерний вибух️️", "як завжди найкраща😂❤️🔥", – пишуть у коментарях.

Раніше ми писали про те, що відпочила в Хорватії Смеюха повернулася до концертної діяльності і разом з колегою Славою Камінською запалила в нічному клубі "Ібіца".

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