Тариф на медичні послуги на 2021 рік зміняться

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо ми говоримо про перегляд тарифів на медичні послуги, - звичайно, на наступний рік будемо обов'язково переглядати. При складанні цих тарифів... будемо закладати справедливу зарплату для лікарів, а вона повинна бути радикально збільшена. Це стосується і лікарів і середнього медичного персоналу, і молодшого", - сказав Степанов.

Глава МОЗ нагадав, що уряд виділив кошти на підвищення зарплат медикам з 1 вересня.

Зазначимо, українців новина про підвищення тарифів ще й під таким приводом вкрай обурила.

"Я медик але розумію навіть якщо щось і підкинуть то лише за рахунок того що когось із нещасних обдеруть як липку до трусів», «Степанов хоче встановити нормальну зарплату лікарям за рахунок хворих, за рахунок підвищення тарифів на медпослуги? Цю тварюку потрібно гнати з МОЗ і Кабміну драним віником, знявши з нього штани і стьобаючи по заду мітлою», «це вже занадто», «вчителі... Ауууу.... Тепер ви станете трішки біднішими.... А то по 5 штук розумієте.... А медикам?", "Так у нас ніби як безкоштовна медицина, або я щось пропустив...які тарифи", "Медицина стане не доступна для бідних, яких в Україні тотальна більшість. А якщо ще врахувати всяких хворих на заразні хвороби, які не зможуть дозволити собі лікування, то вони будуть ходити серед людей хворими і заражати людей інших», "Так як економіка в країні не розтер, а навпаки падає, то військовим, лікарям і вчителям, піднімати зарплату можуть, тільки за рахунок збільшення податків і інших поборів з населення", - пишуть в мережі.

Відзначимо, українським лікарям часто обіцяють надбавки, але все в результаті закінчується видачею копійок і скандалами. Так, зокрема, було і з обіцяними 300% доплат до зарплат через китайського вірусу. Медикам довелося виходити на протести, щоб домогтися збільшень зарплат.

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