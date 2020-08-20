Про які важливі нюанси слід пам'ятати

Майже половина працюючих українців не зможуть вийти на пенсію вчасно, тобто у віці 60 років

Пов'язано це з пенсійною реформою і, відповідно, новими правилами до визначення трудового стажу.

Так, 45% працюючих у віці 60 років не зможуть вийти на заслужений відпочинок вчасно через поетапне підвищення вимог до стажу. Крім того, у деяких виплати можуть зовсім забрати, пише "Обозреватель".

Так, українець може позбутися пенсії у разі:

призначення виплат за недостовірними документами;

проживання весь час стажу за кордоном;

смерть;

неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль.

У поточному році необхідний трудовий стаж для виходу на пенсію становить 27 офіційно відпрацьованих років, але вже у 2028-му - необхідно буде відпрацювати 35 років.

Єдиний спосіб отримати пенсію вчасно - домогтися від роботодавця офіційного оформлення і відмовитися працювати "в тіні". Погоджуючись на зарплату в конверті, українці фактично позбавляють себе майбутнього. В такому випадку працювати доведеться до самої смерті.

Так, дослідник Лідія Ткаченко попереджає: стаж українців, якщо нічого не зміниться найближчим часом, буде знижуватися. Частина нелегального ринку праці все ще вагома. На базарах, дрібних підприємствах і навіть в деяких держструктурах і відносно великих підприємствах можна знайти неоформлених співробітників. З одного боку, це позбавляє можливості хоч яким-небудь чином захистити свої права, а з іншого – позбавляє соціального захисту і майбутньої пенсії.

Раніше ми повідомляли, українці можуть зіткнутися з проблемою підтвердження трудового стажу. Про нюанси розповів радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

За його словами, якщо в документі не вказано перше підприємство, яке видавало трудову книжку, цей стаж в даному випадку найкраще буде підтвердити через суд.

Шамбір додав, що в даний час Мінсоцполітики разом з Пенсійним фондом розглядають питання створення комісій, на які можна буде подавати документи з архівів, що підтверджують страховий стаж - накази, довідки, документи, показання свідків, які підтверджують, що людина там працювала.

Нагадавши, пенсії в Україні можуть опинитися під питанням: хто в зоні ризику.

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