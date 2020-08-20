Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова в одній піжамі вирішила похвалитися "фірмовою" розтяжкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«До польоту готова. ... Скоро представимо вам результати монтажу нового керамограніту", - коротко йдеться в підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Волочкова позує, демонструючи фірмовий «раскоряк», перебуваючи при цьому в одній піжамі. Уточнимо, що образ балерина вирішила доповнити зачіскою, зібравши волосся в пучок.

Однак користувачі Мережі не змогли висловитися про нову витівку знаменитості, оскільки Волочкова закрила можливість що-небудь коментувати у себе на сторінці.

До цього ми розповідали, що скандальна балерина Анастасія Волочкова покрасувалася на вулиці в одній піжамі й здивувала оточуючих.

Анастасія Волочкова поділилася, що їй потрібен терміновий ремонт в особняку, для чого вона викликала бригаду робітників. Зустрічати гостей балерина вийшла в різнобарвній шовковій піжамі і туфлях з помпонами. У такому вигляді вона ще й вирішила записати відео для свого мікроблогу, а потім втягнула в нього і ремонтників.

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