Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова в одній піжамі вирішила похвалитися "фірмовою" розтяжкою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«До польоту готова. ... Скоро представимо вам результати монтажу нового керамограніту", - коротко йдеться в підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Волочкова позує, демонструючи фірмовий «раскоряк», перебуваючи при цьому в одній піжамі. Уточнимо, що образ балерина вирішила доповнити зачіскою, зібравши волосся в пучок.
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Однак користувачі Мережі не змогли висловитися про нову витівку знаменитості, оскільки Волочкова закрила можливість що-небудь коментувати у себе на сторінці.
До цього ми розповідали, що скандальна балерина Анастасія Волочкова покрасувалася на вулиці в одній піжамі й здивувала оточуючих.
Анастасія Волочкова поділилася, що їй потрібен терміновий ремонт в особняку, для чого вона викликала бригаду робітників. Зустрічати гостей балерина вийшла в різнобарвній шовковій піжамі і туфлях з помпонами. У такому вигляді вона ще й вирішила записати відео для свого мікроблогу, а потім втягнула в нього і ремонтників.
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