Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова в одной пижаме решила похвастаться «фирменной» растяжкой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«К полету готова. … Скоро представим вам результаты монтажа нового керамогранита», - коротко говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Волочкова позирует, демонстрируя фирменный «раскоряк», находясь при этом в одной пижаме. Уточним, что образ балерина решила дополнить прической, собрав волосы в пучок.
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Однако пользователи сети не смогли высказаться о новой выходке знаменитости, поскольку Волочкова закрыла возможность что-либо комментировать у себя на странице.
До этого мы рассказывали, что скандальная балерина Анастасия Волочкова покрасовалась на улице в одной пижаме и удивила окружающих.
Анастасия Волочкова поделилась, что ей потребовался срочный ремонт в особняке, для чего она вызвала бригаду рабочих. Встречать гостей балерина вышла в разноцветной шелковой пижаме и туфлях с помпонами. В таком виде она еще и решила записать видео для своего микроблога, а затем втянула в него и ремонтников.
Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин
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