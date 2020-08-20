Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова в одной пижаме решила похвастаться «фирменной» растяжкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«К полету готова. … Скоро представим вам результаты монтажа нового керамогранита», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Волочкова позирует, демонстрируя фирменный «раскоряк», находясь при этом в одной пижаме. Уточним, что образ балерина решила дополнить прической, собрав волосы в пучок.

Однако пользователи сети не смогли высказаться о новой выходке знаменитости, поскольку Волочкова закрыла возможность что-либо комментировать у себя на странице.

До этого мы рассказывали, что скандальная балерина Анастасия Волочкова покрасовалась на улице в одной пижаме и удивила окружающих.

Анастасия Волочкова поделилась, что ей потребовался срочный ремонт в особняке, для чего она вызвала бригаду рабочих. Встречать гостей балерина вышла в разноцветной шелковой пижаме и туфлях с помпонами. В таком виде она еще и решила записать видео для своего микроблога, а затем втянула в него и ремонтников.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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