Українська співачка Тіна Кароль показала найкращі кадри зі зйомок тематичної фотосесії "Тіна Кароль. Одним кадром"

Кілька днів тому на фан-сторінці Тіни з'явилися перші кадри зі зйомок унікальної фотосесії зірки для спеціальної фотокниги, яка була відзнята відомим французьким фотографом на ім'я Serban Dаrgent.

Варто відзначити, робота над фотокнигою тривала більше року, так як фотограф знімає виключно на плівку.

"Видана" Тіна Кароль. Одним Кадром " у форматі coffee-table book, який має на увазі відсутність тексту і наявність тільки фотографій. Особливість книги-відсутність палітурки, що відразу робить з неї набір унікальних фоторобіт. На сторінках колекційного видання, яке вийшло тиражем всього 500 примірників, можна побачити вбрання з колекцій Gucci, Louis Vuitton і Saint Laurent. Так само співачка приміряла і українські наряди, таких брендів-ARTEMKLIMCHUK, Poustovit, ELENAREVA, Dafna May», - було сказано на сторінці Фантіни кількома днями раніше.

На представлених же сьогодні кадрах, Тіна показала, як приміряла безліч стильних образів, змінила стиль і навіть підкорила видом під час зйомок на природі, позуючи на траві.

Не так давно співачка зворушливо звернулася до покійного чоловіка з приводу його дня народження.

Чоловік святкував би свій день народження, тому на фан-акаунті Тіни з'явилося кілька тематичних постів. Нагадаємо, Євген Огір помер у віці 32 років в 2013 від раку шлунка. Для Тіни Кароль Огір спочатку був продюсером (з 2007 року) і чоловіком (з 2008). У пари народився хлопчик на ім'я Веніамін.

"Самотність буде переслідувати мене, навіть якщо я коли-небудь вийду заміж. Частина мого серця померла. Це безповоротно, це ніколи не зустріти знову ... питання" коли ти перестанеш відчувати себе самотньою?» - це як смикання за косичку. Хочеться махнути по руці і сказати: «Ну, досить вже»», - повідомляється також на фан-сторінці Тіни.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд:"дивно, що не в ночнушке".

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