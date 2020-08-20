Украинская певица Тина Кароль показала лучшие кадры со съемок тематической фотосессии "Тина Кароль. Одним кадром"

Несколько дней назад на фан-странице Тины появились первые кадры со съемок уникальной фотосессии звезды для специальной фотокниги, которая была отснята известным французским фотографом по имени Serban Dаrgent.

Стоит отметить, работа над фотокнигой длилась больше года, так как фотограф снимает исключительно на пленку.

«Издана "Тина Кароль. Одним Кадром" в формате coffee-table book, который подразумевает отсутствия текста и наличие только фотографий. Особенность книги - отсутствие переплета, что сразу делает из неё набор уникальных фоторабот. На страницах коллекционного издания, которое вышло тиражом всего 500 экземпляров, можно увидеть наряды из коллекций Gucci, Louis Vuitton и Saint Laurent. Так же певица примеряла и украинские наряды, таких брендов - ARTEMKLIMCHUK, Poustovit, ELENAREVA, Dafna May», - было сказано на странице ФанТины несколькими днями ранее.

На представленных же сегодня кадрах, Тина показала, как примерила множество стильных образов, сменила стиль и даже покорила видом во время съемок на природе, позируя на траве.

Не так давно певица трогательно обратилась к покойному мужу по поводу его дня рождения.

Мужчина праздновал бы свой день рождения, поэтому на фан-аккаунте Тины появилось несколько тематических постов. Напомним, Евгений Огир умер в возрасте 32 лет в 2013 от рака желудка. Для Тины Кароль Огир изначально был продюсером (с 2007 года) и мужем (с 2008). У пары родился мальчик по имени Вениамин.

«Одиночество будет преследовать меня, даже если я когда-нибудь выйду замуж. Часть моего сердца умерла. Это невозвратно, это никогда не встретить снова… Вопрос «Когда ты перестанешь чувствовать себя одинокой?» — это как дерганье за косичку. Хочется махнуть по руке и сказать: «Ну, хватит уже»», - сообщается также на фан-странице Тины.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."