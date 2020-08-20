Популярна російська телеведуча Настя Івлеєва, яка повернулася в тревел-шоу «Орел і Решка», дуже любить змінювати імідж
Як передає Politeka.net, артистка дуже часто змінює стрижку і колір волосся. Її шанувальники навіть жартують, що Насті до лиця абсолютно будь-який колір. До того, як Івлеєва стала популярною, у неї було темне волосся. Вже потім, коли красуня потрапила в «Орел і решку», вона перефарбувалася в блондинку.
На цьому експерименти із зовнішністю не припинилися. Взимку 2020 року Івлеєва пофарбувала волосся в рожевий колір. При чому, артистка експериментувала з відтінками рожевого і не соромилася, коли фарба стала вимиватися.
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На кількох епатажних фотосесіях зірка постала з жовтим волоссям і короткою чорною стрижкою. Крім цього, для своїх відео Івлеєва часто приміряє перуки. Так, на одному з відео вона постала з довгим зеленуватим волоссям.
Варто відзначити, що зовнішність телеведучої дійсно універсальна. Практично кожен відтінок їй підходить. Сама ж артистка має русяве волосся і веснянки, які надають її образу особливої пікантності.
Раніше ми писали, що Настя Івлеєва показала без прикрас, як виглядає вранці. Вона сфотографувала себе о 6 ранку перед зйомками шоу. На голові у неї був рушник, а на обличчі – маска.
Нагадаємо, що Івлеєва приголомшила ляльковою зовнішністю на зйомках «Орел і решка», кадри: інша людина.
А ще Politeka писала, що Івлеєва посвітила яйцями на очах знаменитого красеня, мережа кипить: «копія Елджей».
Також Politeka повідомляла, що Івлеєва з обгорілим обличчям вразила новою витівкою: "тягніть оскар!".