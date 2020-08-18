Відома російська телеведуча Настя Івлеєва здивувала несподіваними іграми з молодим красенем
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала анонс своєї авторської програми, де зірки знущаються один над одним різними незвичайними способами. Як відомо, першим гостем шоу Івлеєвої став російський артист Микола Басков. У другий випуск зірка запросила молодого блогера і тіктокера Данила Мілохіна.
"Завтра о 19:00 новий випуск ЗБС Шоу. В гостях звездонька Тік Току і просто балдьожний Даня Мілохін", - написала Івлеєва під постом.
На фото Івлеєва сиділа перед Мілохіним, в руках у неї був судочок з яйцями. Судячи з усього, цими яйцями один з героїв шоу повинен буде обмазатися. На хлопці була накидка, що захищає його одяг. Шанувальники подумали, що жертвою буде саме він.
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За три години пост Івлеєвої зібрав майже 400 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу слів підтримки, а також негативних відгуків.
"Настя копія Елджей", "Ну на цьому фото прямо дуже схожі, зачіска, форма обличчя, в цілому стиль", "це простоооо пушкааа, Насть! Вже, навіть без самого випуску", " не могла кого-небудь нормального на шоу покликати.. що за бред?!", "Радість для малоліток підвалила", "всі малолітки не будуть сьогодні спати", - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що Івлеєва з величезними губами спотворила себе до невпізнання:"Боже, у мене...".
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