Відома російська телеведуча Настя Івлеєва здивувала несподіваним перетворенням на зйомках популярного шоу

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram зірки, вже стартували зйомки нового сезону шоу «Орел і решка». Івлеєва показувала у себе в сторіс, як вона збирає речі і відлітає в іншу країну. Дівчина не стала розкривати всі карти, так як знятий матеріал не скоро вийде на екрани.

Як відомо, Івлеєва повернулася в проект після того, як сотні тисяч її підписників попросили про це на офіційному каналі, де виходить шоу. Івлеєва змушена була погодитися. Дівчина відома своїм почуттям гумору і часто смішить шанувальників кумедними витівками. Цей раз не став винятком.

Діставшись до місця зйомок артистка стала записувати відео з ляльковою маскою. Маска сильно змінила зірку, в результаті чого вона стала схожа на комп'ютерного персонажа. Варто відзначити, що Настя намагалася позувати з цією маскою в різних ракурсах, але нічого путнього не вийшло.

"Дивна маска кароч", - підписала знімок зірка.

Шанувальники не змогли залишити відгук, так як фотографії зірка опублікувала у себе в сторіс.

Раніше ми писали, що Івлеєва поділилася кадром, на якому позувала з вусами в чоловічій кепці.

Нагадаємо, що розпатлана Івлеєва потрясла зовнішністю після хвороби: "що у тебе з...".

Як повідомляла Politeka, Івлеєва з величезними губами спотворила себе до невпізнання:"Боже, у мене...".

Також Politeka писала, що Івлеєва здивувала зовнішнім виглядом перед поверненням в "Орел і Решку", кадри зблизька: "я говорила, що…».