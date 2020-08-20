Популярна модель Гюль Бахарі, яку називають Турецька Кім Кардашьян, блиснула розкішними формами в міні

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала у себе в Instagram. На фото красуня постала в розкішній сукні, яка підкреслила її видатні форми. Красуня зробила акцент на своїх апетитних грудях, які затягнула щільною тканиною. Завдяки розрізам на сукні, були підкреслені її великі округлі стегна.

За півдня її пост зібрав понад 3 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Прекрасна і чудова", "Моя любов з першого погляду», «тепер є жінка вогонь», «найкрасивіша», "принцеса", "Сяй яскраво, як діамант!", "Чудово виглядають в рожевому!", "Гаряча", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі перевтілилася в куклбу Барбі, надівши ніжне рожеве плаття. Дівчина вибрала пікантний наряд зі шнурівкою під грудьми і на стегнах. Як відомо, Бахарі часто експериментує з образами, приміряючи на свою неймовірну фігурку тісні сукні.

Додамо, що за останній рік зовнішність красуні сильно змінилася. Шанувальники не можуть зрозуміти - це причина надмірного фотошопу або пластичної хірургії. Одне ясно точно-дівчина прагне бути схожою на Кім Кардашьян, з якою її порівнюють.

Нагадаємо, що Бахарі показала свої "ягідки" в кислотно-яскравому бікіні:"Ух, це дуже інтригує".

А ще Politeka писала, що Бахарі подражнила апетитними принадами в латексі, сіточці і шкірі: топ гарячих фото красуні.

Також Politeka повідомляла, що Бахарі пограла достоїнствами на білосніжному ліжку: "відмінна поза для...".