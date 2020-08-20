Популярная модель Гюль Бахари, которую называют турецкая Ким Кардашьян, сверкнула роскошными формами в мини

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала у себя в Инстаграм. На фото красотка предстала в роскошном платье, которое подчеркнуло ее выдающиеся формы. Красотка сделала акцент на своей аппетитной груди, которую утянула плотной тканью. Благодаря разрезам на платье, были подчеркнуты ее большие округлые бедра.

За полдня ее пост собрал более 3 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Прекрасная и манящая», «Моя любовь с первого взгляда», «Теперь есть женщина огонь», «Самая красивая», «Принцесса», «Сияй ярко, как бриллиант!», «Великолепно смотрятся в розовом!», «Горячая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари перевоплотилась в куклбу Барби, надев нежное розовое платье. Девушка выбрала пикантный наряд со шнуровкой под грудью и на бедрах. Как известно, Бахари часто экспериментирует с образами, примеряя на свою невероятную фигурку тесные платья.

Добавим, что за последний год внешность красотки сильно изменилась. Поклонники не могут понять – это причина чрезмерного фотошопа или пластической хирургии. Одно ясно точно – девушка стремится быть похожей на Ким Кардашьян, с которой ее сравнивают.

Напомним, что Бахари показала свои "ягодки" в кислотно-ярком бикини: "Ух, это очень интригует".

А еще Politeka писала, что Бахари подразнила аппетитными прелестями в латексе, сеточке и коже: топ горячих фото красотки.

Также Politeka сообщала, что Бахари поиграла достоинствами на белоснежной постели: "Отменная поза для...".