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Популярна турецька модель Гюль Бахарі, яку називають копією Кім Кардашьян, підкорила рідкісними образами в розкішних нарядах

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram з'явилися кращі фотографії моделі, на яких вона представила свою пишну фігуру у всій красі.

Як відомо, Бахарі є володаркою дуже пишних форм. Її видатна "п'ята точка" ледь поміщається в наряди, а апетитні груди так і норовлять вистрибнути з глибокого декольте.

Серед кадрів з добірки опинилися вельми пікантні фото. На одному модель позувала в шкіряному топі і короткій спідниці, а на другому сховала свої пружності під латексною сукнею. Також Гюль позувала в різних відвертих сукнях, розбурхуючи фантазію своїх шанувальників.

Додамо, що дівчина сильно зловживає уколами краси. На фото прекрасно видно, що обличчя моделі сильно відкориговано.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі захопила образом в модному бікіні кислотного оранжевого відтінку. Засмагла дівчина підкорила виглядом своєї фігури на відпочинку. Вона сіла у відверту позу, що привернуло увагу шанувальників.

Додамо, що Бахарі любить дуже відверті вбрання, незважаючи на те, що вона родом з Туреччини. Пишні форми зробили її справжньою зіркою в мережі.

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