Одним з головних трендів останніх сезонів стали укорочені топи

Модні Діви, моделі, телеведучі, співачки і актриси не залишилися осторонь і пішли за модожй. Белла Хадід, Кім Кардашьян, Тіна Кароль, настя Каменських та інші зірки продовжують епатувати публіку в стильних нарядах.

При цьому кроп-топи продовжують дивувати своїми дизайнами в поєднанні з найрізноманітнішою одягом. Такі моделі були популярні в 90-х роках минулого століття, а в 2020 виявилися незамінною річчю жіночого базового гардероба. Представляємо вашій увазі топ добірку фото знаменитостей, які показали найстильніші образи з даними елементом гардеробу.

Вечірній варіант-плаття кроп-топ з гіпюром, сіткою або мереживом. Такі моделі суконь часто вибирають на весілля або випускний в 2020 році, також їх надягають на світські заходи і поєднують з модними спідницями. Найчастіше Тіна Кароль використовує дану модель для публічних виходів у світ.

Топи - бра і бандо роблять з шовку, мережива, шкіри та інших помітних тканин. Найчастіше їх поєднують з шкіряними спідницями і брюками різних фасонів.

Відзначимо також мінімалістичні моделі без бретелей-топи-бандо все частіше бачать на вулицях під час простих прогулянок, адже це ідеальний елемент гардеробу street-style.

А ось сміливі варіанти топів-бралетти носять на голе тіло або поєднують з сорочками і блузками. У цьому сезоні популярні також в'язані топи і моделі в спортивному стилі. Світлана Лобода і Настя Каменських постійно тренуються в модних топах. Такі ж образи віддає перевагу і Ані Лорак.

Жіночний і неповторний топ-корсет став одним з найбільш затребуваних трендів останніх сезонів. Такий варіант надягають поверх сорочки або сукні, ховають під піджак і підкреслюють їм стрункість силуету. Також цей варіант ідеально поєднується зі спідницями або брюками. Джамала не так давно епатувала публіку стильним чином.

Також модні топи з написами, довгими руками або незвичайними принтами поєднують з джинсами, брюками, кюлотами і навіть сукнями.

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