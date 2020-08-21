Одним из главных трендов последних сезонов стали укороченные топы

Модные дивы, модели, телеведущие, певицы и актрисы не остались в стороне и последовали за модожй. Белла Хадид, Ким Кардашьян, Тина Кароль, настя Каменских и другие звезды продолжают эпатировать публику в стильных нарядах.

При этом кроп-топы продолжают удивлять своими дизайнами в сочетании с самой разной одеждой. Такие модели были популярны в 90-х годах прошлого столетия, а в 2020 оказались незаменимой вещью женского базового гардероба. Представляем вашему вниманию топ подборку фото знаменитостей, показавших самые стильные образы с данным элементом гардероба.

Вечерний вариант – платье кроп-топ с гипюром, сеткой или кружевом. Такие модели платьев часто выбирают на свадьбу или выпускной в 2020 году, также их надевают на светские мероприятия и сочетают с модными юбками. Чаще всего Тина Кароль использует данную модель для публичных выходов в свет.

Топы-бра и бандо делают из шелка, кружева, кожи и других приметных тканей. Чаще всего их сочетают с кожаными юбками и брюками разных фасонов.

Отметим также минималистические модели без бретелей – топы-бандо все чаще видят на улицах во время простых прогулок, ведь это идеальный элемент гардероба street-style.

А вот смелые варианты топов - бралетты носят на голое тело или сочетают с рубашками и блузками. В этом сезоне популярны также вязаные топы и модели в спортивном стиле. Светлана Лобода и Настя Каменских постоянно тренируются в модных топах. Такие же образы предпочитает и Ани Лорак.

Женственный и неповторимый топ-корсет стал одним из самых востребованных трендов последних сезонов. Такой вариант надевают поверх рубашки или платья, прячут под пиджак и подчеркивают им стройность силуэта. Также этот вариант идеально сочетается с юбками или брюками. Джамала не так давно эпатировала публику стильным образом.

Также модные топы с надписями, длинными руками или необычными принтами сочетают с джинсами, брюками, кюлотами и даже платьями.

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