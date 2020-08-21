Для деяких зірок 2020 рік став особливо неспокійним

Знаменитості потрапили в неприємні ситуації і зараз займаються судновими розглядами, передає Рoliteka.net

Актор Михайло Єфремов на початку червня влаштував смертельну ДТП в Москві. Спочатку артист не заперечував своєї провини, але потрапивши в "лапи" адвоката все змінилося, попри свідчення свідків. Відомо, що актор під час автокатастрофи перебував у стані сильного алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Судове засідання з оголошенням вироку очікується ближче до вересня. Єфремову загрожує від 5 до 12 років за 264 статтею КК РФ.

У липні російська балерина Анастасія Волочкова вирушила в Серафимо-Дівєєвський монастир, в якому був оголошений карантин через китайський вірус.

Зірка, попри заборони, пішла в монастир без будь-яких засобів захисту. При цьому зірка нахамила правоохоронцю, який її затримав за порушення. Щоб оплатити штрафи в розмірі 20 і 40 тисяч рублів, Волочкова оголосила про продаж своїх купелей.

Скандальна телеведуча Ксенія Собчак повинна заплатити штраф у розмірі 20 тисяч рублів. Таку суму їй встановили за організацію та участь у мітингу під час пандемії на честь журналіста, екс-співробітника Роскосмосу Івана Сафронова. Останнього звинуватили у держзраді.

Ксению Собчак задержали в Москве Ксения Собчак была доставлена в отделение полиции после того, как ее задержали на... Gepostet von Rusevik am Dienstag, 7. Juli 2020

Нагадаємо, Анастасія Волочкова вбралася в ажурну міні-сукню білого кольору з нескромним декольте і не менш нескромною довжиною. Балерина витягнула вперед свої довгі ноги, тому вони здаються ще більше, і заінтриговано подивилася в камеру. Лук артистки доповнила хутряна накидка, яку та приспустила на плечі.

Конфлікт між голлівудськими акторами Джонні Деппом, і його колишньою дружиною Ембер Херд триває вже кілька років. Актриса відсудила у колишнього чоловіка кілька мільйонів за нібито насильство над нею, але Депп вирішив обілити своє ім'я і подав на екс-кохану до суду.

Артист описав актрису як некерованого монстра, який піддавав його життя небезпеці і піднімав на нього руку.

Рішення по справі Джонні Деппа і Ембер Херд буде винесено у вересні цього року.

Джонни Депп сделал предложение актрисе Эмбер Херд. Gepostet von Wedding girls am Samstag, 18. Januar 2014

Нагадаємо, що Волочкова в непристойній позі посвітила своїми достоїнствами перед тренером:"специфічна жінка".

А ще Politeka писала, що розпалена Волочкова розкарячилася на підлозі в неприродній позі: «День починається з...».

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