Для некоторых звезд 2020 год стал особо беспокойным

Знаменитости попали в неприятные ситуации и сейчас занимаются судовыми разбирательствами, передает Рoliteka.net

Актер Михаил Ефремов в начале июня устроил смертельное ДТП в Москве. Сначала артист не отрицал своей вины, но попав в "лапы" адвоката все изменилось, несмотря на показания свидетелей. Известно, что актер во время автокатастрофы находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.

Судебное заседание с оглашением приговора ожидается ближе к сентябрю. Ефремову грозит от 5 до 12 лет по 264 статье УК РФ.

В июле российская балерина Анастасия Волочкова отправилась в Серафимо-Дивеевский монастырь, в котором был объявлен карантин из-за распространившегося китайского вируса.

Звезда, невзирая на запреты, пошла в монастырь без каких-либо средств защиты неизвестно. При этом звезда нахамила правоохранителю, который ее задержал за нарушение. Чтобы оплатить штрафы в размере 20 и 40 тысяч рублей, Волочкова объявила о продаже своих купелей.

Скандальная телеведущая Ксения Собчак должна заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Такую сумму ей установили за организацию и участие в митинге во время пандемии в честь журналиста, экс-сотрудника Роскосмоса Ивана Сафронова. Последнего обвинили в госизмене.

Ксению Собчак задержали в Москве Ксения Собчак была доставлена в отделение полиции после того, как ее задержали на... Gepostet von Rusevik am Dienstag, 7. Juli 2020

Напомним, Анастасия Волочкова нарядилась в ажурное мини-платье белого цвета с нескромным декольте и не менее нескромной длиной. Балерина вытянула вперед свои длинные ноги, отчего они кажутся еще больше, и заинтриговано посмотрела в камеру. Лук артистки дополнила меховая накидка, которую та приспустила на плечи.

Конфликт между голливудскими актерами Джонни Деппом, и его бывшей супругой Эмбер Херд длится уже несколько лет. Актриса отсудила у бывшего супруга несколько миллионов за якобы насилие над ней, но Депп решил обелить свое имя и подал на экс-возлюбленную в суд.

Артист описал актрису как неуправляемого монстра, которая подвергала его жизнь опасности и поднимала на него руку.

Решение по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд будет вынесено в сентябре этого года.

Джонни Депп сделал предложение актрисе Эмбер Херд. Gepostet von Wedding girls am Samstag, 18. Januar 2014

Напомним, что Волочкова в неприличной позе посветила своими достоинствами перед тренером: "Специфичная женщина".

А еще Politeka писала, что разгоряченная Волочкова раскорячилась на полу в неестественной позе: «День начинается с…».

Также Politeka сообщала, что Волочкова в трусах отблагодарила Михалыча, задрав ногу выше головы: "Было незабываемо!".