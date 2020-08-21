Для некоторых звезд 2020 год стал особо беспокойным
Знаменитости попали в неприятные ситуации и сейчас занимаются судовыми разбирательствами, передает Рoliteka.net
Актер Михаил Ефремов в начале июня устроил смертельное ДТП в Москве. Сначала артист не отрицал своей вины, но попав в "лапы" адвоката все изменилось, несмотря на показания свидетелей. Известно, что актер во время автокатастрофы находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.
Судебное заседание с оглашением приговора ожидается ближе к сентябрю. Ефремову грозит от 5 до 12 лет по 264 статье УК РФ.
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В июле российская балерина Анастасия Волочкова отправилась в Серафимо-Дивеевский монастырь, в котором был объявлен карантин из-за распространившегося китайского вируса.
Звезда, невзирая на запреты, пошла в монастырь без каких-либо средств защиты неизвестно. При этом звезда нахамила правоохранителю, который ее задержал за нарушение. Чтобы оплатить штрафы в размере 20 и 40 тысяч рублей, Волочкова объявила о продаже своих купелей.
Скандальная телеведущая Ксения Собчак должна заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Такую сумму ей установили за организацию и участие в митинге во время пандемии в честь журналиста, экс-сотрудника Роскосмоса Ивана Сафронова. Последнего обвинили в госизмене.
Напомним, Анастасия Волочкова нарядилась в ажурное мини-платье белого цвета с нескромным декольте и не менее нескромной длиной. Балерина вытянула вперед свои длинные ноги, отчего они кажутся еще больше, и заинтриговано посмотрела в камеру. Лук артистки дополнила меховая накидка, которую та приспустила на плечи.
Конфликт между голливудскими актерами Джонни Деппом, и его бывшей супругой Эмбер Херд длится уже несколько лет. Актриса отсудила у бывшего супруга несколько миллионов за якобы насилие над ней, но Депп решил обелить свое имя и подал на экс-возлюбленную в суд.
Артист описал актрису как неуправляемого монстра, которая подвергала его жизнь опасности и поднимала на него руку.
Решение по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд будет вынесено в сентябре этого года.
Напомним, что Волочкова в неприличной позе посветила своими достоинствами перед тренером: "Специфичная женщина".
А еще Politeka писала, что разгоряченная Волочкова раскорячилась на полу в неестественной позе: «День начинается с…».
Также Politeka сообщала, что Волочкова в трусах отблагодарила Михалыча, задрав ногу выше головы: "Было незабываемо!".