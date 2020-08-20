Українська модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, зважилася на відверту фотосесію

Як повідомляє Politeka.net, 19-річна красуня поділилася незвичайними знімками на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", для яких трохи оголилася. Соня сфотографувалася крупним планом в рожевому вбранні, яке практично не сховав її тіло. Судячи з фото, модель приспустила одяг, але прикрила груди руками хрест-навхрест. Очевидно, що дівчина позувала без бюстгальтера.

Родзинкою образу став яскравий макіяж: щоки Соні Євдокименко прикрасив помітний рум'янець, а на очах виділяються яскраво-помаранчеві стрілки. Дівчина навіть закрила очі на одному з фото, щоб можна було краще розгледіти розмальовку на повіках. На іншому знімку вона показала крупним планом обличчя з глибокими сірими очима.

"Ще один тренд макіяжу осені 2020 вже тут! Безстрашно, але елегантно. Помаранчева підводка для очей з крилами - це зручний спосіб оживити ваш образ. Він дає потрібну кількість кольору, не пригнічуючи його. Інші кольори, з якими можна спробувати цю тенденцію, - синій і білий!",- зазначила Євдокименко в коментарях.

Багатьом користувачам зовнішній вигляд співачки припав до смаку, навіть знаменита бабуся Софія Ротару поставила лайк. Крім того, Соню засипали компліментами в коментарях: "ідеальна"; "Супер красива, як завжди"; "красуня".

Нагадавши, внучка Ротару в напівпрозорій сорочці попустувала на природі: "натуральна краса"

Також Politeka писала, що внучка Софії Ротару козирнула незвичайною маскою-вишиванкою, бабусі сподобається: "вогонь!".