Молода модель Дар'я Хлистун, яка нещодавно почала зустрічатися з головним героєм шоу» Холостяк-10 " Максом Михайлюком, вразила зухвалим образом

Кілька тижнів тому стало відомо, що обраницею «Холостяка» Макса Михайлюка стала ефектна 25-річна модель, яка вже встигла домогтися успіхів у модельному бізнесі. Перший досвід роботи дівчина отримала в Японії, після чого співпрацювала з низкою відомих брендів, в тому числі Dolce&Gabbana, Dior, Saint Laurent і Kenzo.

Будучи затребуваною моделлю, дівчина намагається якомога частіше публікувати частину своїх відзнятих кадрів для глянців в соціальній мережі на своїй сторінці в Instagram. При цьому через свої відносини увагу до дівчини стало досить неоднозначним. Деякі коментатори захоплюються фігурою Дар'ї, а інші засуджують за відвертий вигляд:

"Круто 🔥 🌪 🌟 краса😍", " дуже красиво 😍 який у вас зріст?", "Моя ракета улюблена!😍❤️🚀🔥 💣 🔝», «Це нереально красиве і шалено сексуальне відео👏", " вогонь🔥 🔥 🔥», «Максу безумовно з тобою пощастило😍 😍 😍», «суцільний с*кс! Прям захват! Дуже, дуже, дуже КРУТО!!!", "Тепер чекаємо відос від Максима😂 😂", «просто Ох@енно все на відео🔥", » покажи тату на спині!!!! Пліззз" « " шикарна пре шикарна!!!👍 👍 👍 👍 ", » Круто 🔥 🌪 🌟 краса😍«, " моя ракета улюблена!😍❤️🚀🔥 💣 🔝,» - пишуть користувачі.

Ми також писали, що після розставання з Дашею Ульяновою - переможницею проекту "Холостяк", чоловік фактично відразу ж знайшов собі "заміну". 25-річна популярна модель Дарина Хлистун привернула увагу до себе незвичайною зовнішністю і стильною фігурою.

Дівчина намагалася якомога довше приховувати факт своїх відносин від користувачів в соціальних мережах, щоб уникнути хвилі критики. Після офіційної заяви на фан-акаунтах холостяка почали з'являтися фото з побачень пари. Такі ж кадри були опубліковані пару годин тому.

Справа в тому, що Макс і Дарина вирушили на Західну Україну, де відмінно провели час, політавши на повітряній кулі. У мережі не всі оцінили домашній вигляд моделі і пілота, хтось і зовсім написав безліч їдких слів на адресу пари, інші ж користувачі були раді за пару і написали, що вони дуже красиві.

Нагадаємо, що екс-холостяк Макс Михайлюк без одягу засвітився з молоденькою коханкою: "проміняв одну Дашку на іншу".

Як повідомляла Politeka, екс-холостяк Макс Михайлюк засвітився з новою коханкою на прогулянці: "Боже, дитина звідки?".

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