Молодая модель Дарья Хлистун, которая недавно начала встречаться с главным героем шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, впечатлила дерзким образом

Несколько недель назад стало известно, что избранницей «Холостяка» Макса Михайлюка стала эффектная 25-летняя модель, которая уже успела добиться успехов в модельном бизнесе. Первый опыт работы девушка получила в Японии, после чего сотрудничала с рядом известных брендов, в том числе Dolce&Gabbana, Dior, Saint Laurent и Kenzo.

Являясь востребованной моделью, девушка старается как можно чаще публиковать часть своих отснятых кадров для глянцев в социальной сети на своей странице в Инстаграм. При этом из-за своих отношений внимание к девушке стало довольно неоднозначным. Некоторые комментаторы восхищаются фигурой Дарьи, а другие осуждают за откровенный вид:

«Круто 🔥🌪🌟 красота 😍», «Очень красиво😍 Какой у Вас рост?», «Моя ракета любимая!😍❤️🚀🔥 💣 🔝», «Это нереально красивое и безумно сексуальное видео👏», «Огонь 🔥🔥🔥», «Максу безусловно с тобой повезло 😍😍😍», «Сплошной с*кс! Прям восторг! Очень, очень, очень КРУТО!!!», «Теперь ждём видос от Максима 😂😂», «Просто ох@енно все на видео 🔥», «Покажи тату на спине!!!! Плиззз», «Шикарная пре шикарная девочка!!!👍👍👍👍», «Круто 🔥🌪🌟 красота 😍», «Моя ракета любимая!😍❤️🚀🔥 💣 🔝,» - пишут пользователи.

Мы также писали, что после расставания с Дашей Ульяновой - победительницей проекта "Холостяк", мужчина фактически сразу же нашел себе "замену". 25-летняя популярная модель Дарья Хлистун привлекла внимание к себе необычной внешностью и сторойной фигурой.

Девушка старалась как можно дольше скрывать факт своих отношений от пользователей в социальных сетях, чтобы избежать волны критики. После официального заявления на фан-аккаунтах холостяка начали появляться фото из свиданий пары. Такие же кадры были опубликованы пару часов назад.

Дело в том, что Макс и Дарья отправились на Западную Украину, где отлично провели время, полетав на воздушном шаре. В сети не все оценили домашний вид модели и пилота, кто-то и вовсе написал множество едких слов в адрес пары, другие же пользователи были рады за пару и написали, что они очень красивые.

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".

Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы...".

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