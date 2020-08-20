Співачка Валентину Легкоступову, кого називають суперницею Алли Пугачової, поховають 20 серпня на Троєкуровському кладовищі Москви

Зазначимо, 54-річна артистка померла 14 серпня. Довга відсутність інформації про дату прощання посилювало тривогу серед шанувальників, вони боялися, що виконавицю поховають таємно.

Але така затримка може бути пояснена тим, що з приводу смерті Валентини Легкоступової слідчі органи почали перевірку. За однією з версій, її смерть могла бути насильницькою. Гематоми на тілі, черепно-мозкова травма, алкоголь в крові-все це здавалося підозрілим, тому тіло довго не віддавали рідним.

Пізніше дочка співачки Анетта Бриль повідомила, що похорони відбудуться 20 серпня о 12:00 в траурному залі Троєкуровського кладовища Москви. Воно вважається філією Новодівичого. Останній притулок там знайшли багато зірок-Віра Глаголєва, Микола Караченцов, Олександр Лазарєв. А в березні 2019 року там поховали співачку Юлію Началову. Недалеко від її могили на новій ділянці, очевидно, поховають і Легкоступову.

Друзі співачки вважають, що на похорон або не пустять сторонніх і журналістів, або покійна буде лежати в закритій труні.

Художник Нікас Сафронов раніше заявляв, що рідні Легкоступової воліли б, щоб шанувальники запам'ятали її живою, усміхненою, а не по фотографіях в труні. При цьому Сафронов вважає, що людям потрібно дати попрощатися з улюбленою артисткою.

При цьому чоловіка артистки Юрій Фірсов заявляв, що Легкоступова просила кремувати її тіло, а частину праху розвіяти з яхти над улюбленим островом Тенеріфе, де вона жила багато років і володіла красивою дачею.

Однак його до організації похорону не допустили. Після смерті Валентини на нього посипалися звинувачення в причетності до її смерті. Так, Дана Борисова заявила, що Фірсов алкоголік і аферист. Однак концертний директор Легкоступової дотримується іншої думки. Він упевнений, що чоловік ставився до Валентини прекрасно, а її смерть стала для нього сильним ударом. Відразу після страшної новини чоловік втратив свідомість і йому самому знадобилася допомога лікарів.

Нагадаємо, що 6 серпня дочка виявила Валентину Легкоступову лежить на підлозі в своїй квартирі. Поруч зі співачкою знаходився її новий чоловік Юрій Фірсов.

У лікарню артистка потрапила у вкрай важкому стані і майже весь час була підключена до апарату ШВЛ.

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