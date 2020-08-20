Певицу Валентину Легкоступову, кторую называют соперницей Аллы Пугачевой, похоронят 20 августа на Троекуровском кладбище Москвы

Отметим, 54-летняя артистка умерла 14 августа. Долгое отсутствие информации о дате прощания усиливало тревогу среди поклонников, они боялись, что исполнительницу похоронят тайно.

Но такая задержка может быть объяснена тем, что по поводу смерти Валентины Легкоступовой следственные органы начали проверку. По одной из версий, ее смерть могла быть насильственной. Гематомы на теле, черепно-мозговая травма, алкоголь в крови – все это казалось подозрительным, поэтому тело долго не отдавали родным.

Позже дочь певицы Анетта Бриль сообщила, что похороны состоятся 20 августа в 12:00 в траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Оно считается филиалом Новодевичьего. Последний приют там обрели многие звезды – Вера Глаголева, Николай Караченцов, Александр Лазарев. А в марте 2019 года там похоронили певицу Юлию Началову. Недалеко от ее могилы на новом участке, очевидно, похоронят и Легкоступову.

Друзья певицы полагают, что на похороны или не пустят посторонних и журналистов, или покойная будет лежать в закрытом гробу.

Художник Никас Сафронов ранее заявлял, что родные Легкоступовой предпочли бы, чтобы поклонники запомнили ее живой, улыбающейся, а не по фотографиям в гробу. При этом Сафронов считает, что людям нужно дать попрощаться с любимой артисткой.

При этом мужа артистки Юрий Фирсов заявлял, что Легкоступова просила кремировать ее тело, а часть праха развеять с яхты над любимым островом Тенерифе, где она жила много лет и владела красивой дачей.

Однако его к организации похорон не допустили. После кончины Валентины на него посыпались обвинения в причастности к ее смерти. Так, Дана Борисова заявила, что Фирсов алкоголик и аферист. Однако концертный директор Легкоступовой придерживается другого мнения. Он уверен, что муж относился к Валентине прекрасно, а ее смерть стала для него сильным ударом. Сразу после страшной новости мужчина упал в обморок и ему самому потребовалась помощь врачей.

Напомним, что 6 августа дочь обнаружила Валентину Легкоступову лежащей на полу в своей квартире. Рядом с певицей находился ее новый муж Юрий Фирсов.

В больницу артистка попала в крайне тяжелом состоянии и почти все время была подключена к аппарату ИВЛ.

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