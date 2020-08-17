В сети продолжают всплывать подробности, связанные со смертью известной певицы, которую недолюбливала Алла Пугачева
Как передает Politeka.net, исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась после полученной травмы головы. По предварительным данным, певица упала в ванной, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Муж певицы, Юрий Фирсов, не сразу обратился за помощью. Отмечается, что в критической ситуации артистка оказалась из-за промедления.
Несмотря на то, что правоохранители не увидели криминала в смерти звезды, в сети обсуждают, что он мог быть виновен в этом. Кроме этого, появились слухи о том, что Фирсов был похищен. Правда, следователи считают, что это всего лишь пиар-ход для очередного скандального теле-шоу. Точку в расследовании смерти артистки должна поставить экспертиза.
Как стало известно, артистка с мужем сильно пили. Дочка Легкоступовой отвезла мать в наркологическую клинику, чтобы вылечить от запоя. Как рассказал друг певицы, Вадим Манукян, она сильно переживала из-за неудач в карьере. Мужчина уверяет, что судьба звезды пошла под откос из-за неприязни Аллы Пугачевой.
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«Валя ведь была одной из тех, чья творческая судьба прервалась из-за каких-то интриг…Все мы прекрасно понимаем, о какой леди она говорила — об Алле Пугачевой», - заявил он.
Манукян также добавил, что Легкоступова не хотела открыто обвинять Пугачеву в крахе своей карьеры, так как считала, что это ничего не принесет.
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